Россиян предупредили, что мошенники являются искусными психологами

Технический директор «Лаборатории Касперского» Антон Иванов рассказал, что телефонные мошенники — это искусные манипуляторы, «психологи», у которых поставлена речь, сообщает РИА Новости .

«Это не просто человек, который не может связать двух слов. Это человек, у которого хорошо поставлена речь, который оказывает давление, используя приемы социальной инженерии», — сказал Иванов на полях форума Finopolis.

Он подчеркнул, что злоумышленник отрезает потенциальных жертв от других людей, которые могут их вразумить. Аферисты стараются остаться с говорящим наедине. Так, они просят потенциальную жертву перейти в помещение, где можно говорить долго спокойно и без свидетелей.

Также мошенники могут предупреждать человека: «Если кто-то зайдет в комнату, пожалуйста, скажите, и я вам сам перезвоню через 10 минут. Ни с кем не общайтесь».

Эксперт предупредил, что в ходе разговора злоумышленники могут называть номера несуществующих статей УК РФ, чтобы запугать собеседника. Они используют постоянный прессинг, давление, общаются уверенным голосом, это сбивает с толку.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.