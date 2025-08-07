Россиян попросили не прикасаться к испанским слизням из-за риска инфекции

Полчища испанских слизней атаковали Московский регион. Жителей предупредили, что трогать их нельзя, ведь есть риск подхватить опасную инфекцию, сообщает SHOT .

На днях жительница Чехова пожаловалась, что убрала с участка 300 слизней за раз. Однако эксперты отмечают, что трогать руками этих моллюсков опасно.

Биолог и агроном Михаил Воробьев отметил, что в слизи моллюсков много страшных бактерий, в том числе болезнетворных. Если взять его в руки, то можно подхватить кишечную палочку, стафилококк и листериоз. Эксперт посоветовал чаще мыть руки с мылом после контакта со слизнем. Кроме того, если моллюск оставил свой след на фруктах и овощах, их тоже нужно тщательно обработать.

По словам биолога, слизней много в России, потому что у них нет здесь естественных врагов. Моллюски всеядны, употребляют в пищу все, что плохо лежит. Также они бесконтрольно размножаются. Также от их слизи могут умереть другие животные, которые случайно их съедят.

Ранее россиянам ответили, как избавиться от испанских слизней и виноградных улиток. По словам экспертов, подойдет только один способ: споры и обычные препараты в гранулах от слизней.