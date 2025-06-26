Россиянам ответили, как избавиться от испанских слизней и виноградных улиток

Агроном Тихонова: бороться с испанскими слизнями можно только с помощью спор

Недавно Москва и Подмосковье столкнулись с массовым нашествием испанских слизней и виноградных улиток. Агроном Елизавета Тихонова рассказала, чем они вредят растениям и как от них избавиться.

«Слизни и улитки объедают поверхность листа, они едят в основном листья. А листья — это фабрика растения, именно в листе происходит фотосинтез», — отметила эксперт в эфире радио Sputnik.

Стволы деревьев представляют собой перестроенный листом углекислый газ, то есть основание дерева по сути состоит из воздуха. Из земли растения берут только воду и минимум необходимых микроэлементов, все остальное берется из воздуха. Тихонова заявила, что именно эту фабрику, отвечающую за рост растения и формирование плодов, поедают улитки.

Для борьбы с такими вредителями, по мнению агронома, подойдет только один способ: споры и обычные препараты в гранулах от слизней. Никак хищников для таких вредителей не существует, а на ядохимикаты они не реагируют.