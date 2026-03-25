Россиян ожидают самые короткие майские праздники за 8 лет

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Екатерина Стенякина («Единая Россия») рассказала майские праздники в этом году из-за длинных новогодних каникул будут самыми короткими за последние 8 лет, сообщает ТАСС .

По ее словам, это «результат того, как в целом формируется производственный календарь».

«Новогодние праздники в 2026 году продлились рекордно долго — 12 дней: с 31 декабря 2025 года по 11 января 2026 года включительно. Это и повлияло на длину праздников в мае», — рассказала она.

Согласно производственному календарю 2026 года, в этом году из 365 дней работать россиянам предстоит 247 дней, а отдыхать — 118.

При этом норма рабочего времени при 40-часовой рабочей неделе составит почти две тысячи часов, при 36-часовой неделе — почти 1800 часов, при 24-часовой — около 1200 часов.

