Россиян могут штрафовать за очень громкий будильник или крики

В разговоре с корреспондентом РИАМО адвокат Вадим Багатурия объяснил, что за громкий звук будильника или крики в неположенное время могут оштрафовать.

Очень грустная новость для любителей просыпать все будильники завирусилась в соцсетях. Если попытки проснуться на работу или по другим делам беспокоят соседей, то человек рискует получить штраф из-за закона о тишине.

«В каждом субъекте Российской Федерации закон о тишине может немного отличаться. Например, в Москве тихий период с 23:00 до 07:00. За громкий будильник действительного могут оштрафовать, неважно, каков источник шума, будь то музыка или громкие крики. Закон о тишине позволяет наложить штраф, хоть пример с будильником утрирован, но это соответствует норме закона», — объяснил Багатурия.

Адвокат добавил, что пожаловаться на громкие посиделки у соседей или крики ребенка можно, проведя фиксацию. Для этого будет достаточно записи нарушения на телефон, на предпочтительней оборудование для измерения шума, и подтверждение от двух соседей – свидетелей.

Багатурия отметил, что при массовых жалобах у компетентных органов не будет оснований не доверять заявителю.