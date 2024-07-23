Россиян могут шантажировать продавцы «паленых» дипломов
Аналитик Синицына: изготовители поддельных дипломов могут шантажировать клиентов
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Старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына предупредила, что покупатели поддельных дипломов могут столкнуться с шантажом со стороны продавцов, сообщает kp.ru.
По ее словам, зачастую изготовители липовых документов требуют от клиента фото своего паспорта. Они аргументируют свою просьбу нуждой внести необходимые данные.
Синицына объяснила, что в действительности злоумышленники хотят подстраховаться, если вдруг человек не заплатит им.
«Переданные персональные данные могут быть использованы с целью шантажа или в других мошеннических операциях», — отметила эксперт.
За подделку диплома продавцу грозит до трех лет колонии, а покупателю — до года лишения свободы, уточняет издание.