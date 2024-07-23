Россиян могут шантажировать продавцы «паленых» дипломов

сегодня в 18:56

Старший аналитик Digital Risk Protection компании F.A.C.C.T. Мария Синицына предупредила, что покупатели поддельных дипломов могут столкнуться с шантажом со стороны продавцов, сообщает kp.ru .

По ее словам, зачастую изготовители липовых документов требуют от клиента фото своего паспорта. Они аргументируют свою просьбу нуждой внести необходимые данные.

Синицына объяснила, что в действительности злоумышленники хотят подстраховаться, если вдруг человек не заплатит им.

«Переданные персональные данные могут быть использованы с целью шантажа или в других мошеннических операциях», — отметила эксперт.

За подделку диплома продавцу грозит до трех лет колонии, а покупателю — до года лишения свободы, уточняет издание.