Россиян будут наказывать за разговор по мобильному на АЗС с июня

Адвокат, управляющий партнер адвокатского бюро «Гребнева и партнеры» Ирина Гребнева предупредила, что с лета разговор на АЗС по телефону вне машины может грозить автовладельцам отказом в обслуживании или внесением в черные списки на станции, сообщает ТАСС .

С 1 июня в стране МЧС и топливные операторы ужесточают противопожарные правила в соответствии с новыми требованиями. С лета на АЗС запрещается пользоваться мобильным возле колонки вне салона автомобиля, так как это опасно из-за случайной искры. Исключение составляет только оплата по QR-коду на терминале.

«На сегодняшний день нет отдельной статьи административной ответственности за эти нарушения, однако надо учитывать, что автозаправочные станции — это частная территория, и они вправе отказать в обслуживании, то есть не включить колонку, аннулировать оплату или потребовать освободить территорию, внести в черный список», — пояснила адвокат.

По ее словам, также не исключен и вызов полиции, если работники заправки сочтут действия нарушителя угрозой безопасности. Тогда уже правоохранители определят, каким будет состав административного правонарушения.

