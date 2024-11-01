Россия задействует захваченные танки Abrams для усиления эффективности на СВО

«Армия нашего восточного соседа (Украины - ред.) потеряла на поле боя большую часть переданных ей американских танков Abrams. <…> Несколько танков M1A1 Abrams были захвачены русскими. Это значит, что ВС РФ могут получить сведения о применяемых в этих танках технологиях и системах», — отметили польские СМИ.

Журналисты полагают, что изучение захваченных танков может содействовать российским силам в создании способов противодействия электронным системам американских боевых машин. Кроме того, исследование танков Abrams поспособствует улучшению защиты техники ВС РФ.

Недавно стало известно, что во время летнего контрнаступления Украины в 2023 году ВСУ понесли серьезные потери в технике: из 31 танка Abrams две трети были уничтожены или повреждены. В ответ на это в России сообщили, что британские танки Challenger и немецкие Leopard не продемонстрировали высокой эффективности на фронте.