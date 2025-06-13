Россия успешно испытала лазерные системы борьбы с беспилотниками

Универсальная система противовоздушной обороны России пополнится новыми компонентами. Москва успешно провела тестирование новых лазерных комплексов, предназначенных для борьбы с дронами, об этом говорится на официальном сайте правительства России .

«Основной целью испытаний стала комплексная оценка эффективности новейших лазерных систем в условиях, максимально приближенных к реальным. В ходе тестирования проверялась точность наведения, дальность поражения, скорость реакции комплексов на движущиеся воздушные цели, а также их устойчивость к различным погодным условиям», — говорится в сообщении Кабмина.

В первых масштабных испытаниях лазерных систем участвовал первый заместитель председателя правительства России Денис Мантуров. В организации испытаний участвовали в том числе коллегия ВПК и Минпромторг России совместно с ведущими предприятиями ОПК: компаний, входящих в госкорпорацию «Ростех», и организаций госкорпорации «Росатом».

По итогам успешных испытаний принято решение о запуске массового производства и расширении внедрения продемонстрированных технологических решений.