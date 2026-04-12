Россия столкнулась с перебоями поставок бытовой техники ушедших брендов

В России возникли серьезные перебои с поставками бытовой техники европейских брендов, ушедших с рынка после 2022 года, сообщают « Известия ».

Основной причиной этого стал конфликт в Персидском заливе, из-за которого практически прекратил работу логистический хаб в ОАЭ. Через Дубай ранее проходило до 60–70% поставок по параллельному импорту. После закрытия этого направления сроки и стоимость доставки техники в РФ выросли в 1,5–3 раза.

Проблемы затронули такие популярные бренды, как Siemens, Bosch, AEG, Miele, Electrolux и Dyson. Особенно это отразилось на поставках премиальной техники, которые практически полностью шли через ОАЭ.

В связи с этим участники рынка прогнозируют рост цен на европейскую бытовую технику на 10–15% к концу весны, в отдельных случаях стоимость может подняться и до 20%. При этом ожидается, что спрос среди обеспеченных покупателей премиум-сегмента сохранится.

