Россия разрабатывает ядерную энергоустановку для лунной станции

Гендиректор «Роскосмоса» Юрий Борисов отметил, что в РФ начали разрабатывать ядерную энергетическую установку для российско-китайского проекта лунной станции, сообщает РИА Новости.

В конце апреля Борисов отмечал, что нужен компактный, надежный, долгосрочный и долговечный источник ядерной энергии на Луне. Это связано с тем, что лунная ночь примерно длится 14 земных суток, а солнечные батареи не успевают накопить энергии для обеспечения работы электроприборов так долго.

РФ и ее китайские коллеги изучают доставку и установку на поверхности Луны ядерной энергоустановки в 2033–2035 годах.

Создание Международной научной лунной станции пройдет в два этапа с 2025 по 2035 годы.