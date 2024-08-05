Россия продолжит усилия по возвращению заключенных в тюрьмах США россиян

Генеральный консул России в США Надежда Шумова заявила, что интересы россиян, оказавшихся в стенах американских тюрем, по-прежнему имеют приоритетное значение, пишет « Известия ».

Она отметила, что с 2008 года зафиксировано 62 случая экстрадиции соотечественников в США из различных регионов мира. «Наша главная задача — сделать так, чтобы все россияне вернулись на родину», — добавила консул.

По ее словам, многие из них стали жертвами «охоты» Вашингтона за российскими гражданами в третьих странах.

1 августа состоялся крупный обмен заключенными между Россией и западными странами, в результате которого в РФ вернулись десять российских граждан. Прилетевшие в Москву из Анкары после обмена были встречены как настоящие герои.

Ранее заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев написал, что обмен заключенными между Россией и США — один из самых крупнейших в современной истории.