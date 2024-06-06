Россия перебросила военные корабли на Карибы вблизи побережья США

Reuters заявил о переброске военных кораблей РФ в Карибский бассейн для учений

Российские военные корабли и самолеты проведут учения в Карибском бассейне, а также посетят Кубу и Венесуэлу, находясь вблизи от берегов США. В Вашингтоне заявили, что не воспринимают появление российских военных на Карибах как угрозу, сообщает «Царьград» со ссылкой на агентство Reuters.

О переброске кораблей и самолетов России в Карибский бассейн также сообщили и другие мировые СМИ — Associated Press, CBS и Miami Herald.

По мнению собеседников журналистов из власти США, Москва пошла на такой шаг в качестве ответа на поддержку Украины западными странами.

Источники изданий считают, что, вероятнее всего, российские силы сделают остановки в Венесуэле и на Кубе. После маневров корабли и самолеты РФ могут пробыть в регионе до конца лета. Осенью, как допустили в Вашингтоне, российские войска снова могут устроить подобные учения.