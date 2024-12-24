Россия и страны ЕЭС будут развивать выпуск стройматериалов из вторсырья

Ассоциация «Ресурс», поддерживающая замкнутую экономику, и Ассоциация производителей строительных материалов и сырья ЕАЭС заключили соглашение о совместной работе над внедрением технологий изготовления стройматериалов из вторсырья, передает пресс-служба РЭО.

Документ подписали Валерия Гулимова, исполнительный директор «Ресурса», и Дмитрий Переверзев, исполнительный директор ПСМ ЕАЭС, 18 декабря на деловой встрече ассоциации.

По словам Валерии Гулимовой, спрос на переработанные материальные ресурсы — важнейшая часть цепочки циклической экономики, без которого компании не станут участвовать в этом процессе. Государству не следует брать на себя обязанности перереработки, однако оно может и готово поддерживать использование вторичных материалов.

Примером такого подхода является внедрение Минстроем вторичного щебня в государственный классификатор стройматериалов, что позволяет использовать его не только в частном, но и в бюджетном строительстве. При этом важно, чтобы все вторичные материалы соответствовали стандартам безопасности и другим строительным нормам. Принцип «из отходов не строим» долгое время был актуален, подчеркнула Валерия Гулимова.

Она также отметила, что для Ассоциации важно взаимодействие с отраслевыми объединениями, получение обратной связи и совместная работа в области стандартизации и нормативно-технического регулирования.

Председатель Совета ПСМ ЕАЭС Роман Куприн заявил, что подписание соглашения с «Ресурсом» знаменует новое сотрудничество в области. Производители стройматериалов традиционно играют ключевую роль в утилизации отходов, а сфера мощения и благоустройства становится лидером в этом направлении. Предприятия, производящие песчано-полимерную плитку, используют стеклобой, тогда как резинотехнические покрытия перерабатываются из использованных шин.

Соглашение также охватывает использование вторичных ресурсов в строительстве, разработку соответствующих технологий и предложения для государственных программ.

Договоренности между «Ресурсом» и ПСМ ЕАЭС включают их участие в просветительском проекте «Экономика замкнутого цикла», изучение опыта в разработке технологий для переработки материалов.

В итоге соглашение приведет к пилотным проектам, включающим «умный демонтаж», раздельный сбор, накопление, утилизацию и использование переработанного сырья в строительстве.