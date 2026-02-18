Россия и Кыргызстан договорились о совместной подготовке кадров в области госуправления

Российская академия народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) при Президенте РФ и инвестиционный фонд Central Asia Capital объявили о стратегическом партнерстве и открытии весной этого года Высшей Школы Государственного Управления Центральной Азии (ВШГУ ЦА), передает пресс-служба РАНХиГС.

Новая программа предназначена для подготовки высшего менеджмента исполнительной власти, сообщили в фонде по итогам первого Международного конгресса госуправления в Москве.

На трехсторонней приватной встрече, в которой приняли участие первый заместитель Председателя Кабинета Министров Кыргызской Республики Данияр Амангельдиев, ректор Президентской академии (РАНХиГС) Алексей Комиссаров и Председатель Совета Директоров Central Asia Capital Антон Собин стороны договорились о кардинальном расширении взаимодействия в сфере подготовки управленческих элит. Данияр Амангельдиев, также возглавляющий Попечительский совет ВШГУ ЦА, подчеркнул высокий уровень доверия между странами: «Наши правительства тесно взаимодействуют — практически все вопросы решаются с большой долей взаимопонимания в режиме реального времени».

Значимость нового учреждения образования первый зампред Кабмина КР отметил и на панельной дискуссии Конгресса, посвященной цифровизации государственного управления, где выделял важность подготовки кадров, способных работать в условиях быстро меняющейся цифровой среды.

«Уже в апреле этого года в партнерстве с РАНХиГС мы запускаем флагманскую программу для руководителей высшего звена», — поделился председатель Совета директоров инвестиционного фонда Central Asia Capital Антон Собин

Анонс открытия нового образовательного направления для органов госуправления прозвучал на фоне активизации двустороннего сотрудничества в образовательной сфере. Так, осенью прошлого года в Бишкеке при поддержке РАНХиГС и Central Asia Capital открылась Высшая школа бизнеса Центральной Азии, первая в регионе классическая программа MBA, адаптированная под рынки СНГ. В церемонии открытия участвовали вице-премьер Кыргызстана Данияр Амангельдиев и министр цифрового развития Азамат Жамангулов. В преподавательский состав вошли ведущие российские эксперты, включая доктора экономических наук, заслуженного экономиста РФ Сергея Календжяна.