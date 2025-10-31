«Россети» выделили мощность для крупного розария в Подосинках

«Россети Московский регион» выделили 4,8 МВт дополнительной мощности для модернизации высокотехнологичного тепличного комплекса «Подосинки», расположенного в Раменском, который входит в число крупнейших розариев страны. Ежегодно здесь производится 21 млн цветов более чем 50 сортов. Надежное электроснабжение играет критически важную роль для бесперебойного функционирования систем автоматизации, освещения и климат-контроля.

В рамках проекта энергетиками был смонтирован секционирующий пункт на 10 кВ, укомплектованный современными отечественными системами релейной защиты, а также проложено свыше 10 км кабельных линий электропередачи напряжением 10 кВ; часть маршрута была проложена под землей с применением технологии горизонтально направленного бурения.

Тепличный комплекс «Подосинки» специализируется на селекции и выращивании роз в закрытом грунте. У предприятия имеется вторая площадка в Дмитрове, где ежегодный объем производства составляет 17 млн цветов. Электроснабжение этого объекта также находится в зоне ответственности «Россети Московский регион» — суммарная присоединенная мощность составляет 13,3 МВт.

Группа компаний «Россети» активно содействует развитию агропромышленного комплекса во всех регионах своей деятельности. Так, в марте энергетики подключили к сетям крупнейший в Ленинградской области тепличный комбинат, а до этого обеспечили энергоснабжение предприятия в Северной Осетии, которое занимается круглогодичным выращиванием томатов.