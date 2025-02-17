«Россети» представили обновленную версию портала электросетевых услуг

Группа «Россети» представила обновленную версию портала электросетевых услуг — портал-тп.рф . При создании платформы был проведен тщательный анализ клиентского опыта и типичных ситуаций, с которыми сталкиваются потребители. Благодаря нововведениям информация на портале стала более наглядной, а доступ к популярным функциям — проще и удобнее. Процесс подачи заявок и обращений был оптимизирован: теперь он стал пошаговым, более понятным и занимает меньше времени.

Платформа позволяет решать в режиме онлайн все вопросы, связанные с технологическим присоединением к электросетям, а также организацией интеллектуального учета. Пользователям доступны дополнительные услуги, такие как установка солнечных электростанций, зарядной инфраструктуры для электромобилей и другие.

На портале также размещены сервисы для сообщения о проблемах с электроснабжением, данные о плановых и аварийных отключениях электроэнергии, а также интернет-приемная. Впервые внедрена «умная» лента, где отображаются уведомления по текущим заявкам.

Кроме того, на портале представлена информация о порядке действий в различных ситуациях: при покупке жилого дома, необходимости увеличения мощности, переустройстве энергообъектов или переоформлении документов.

Портал электросетевых услуг работает с 2013 года, его аудитория превышает 1,7 млн пользователей. Благодаря функционалу платформы более 98% заявок на технологическое присоединение подаются в электронном виде. С 2022 года сервис подключения к электросетям интегрирован с порталом «Госуслуги».