«Россети Московский регион» обеспечили мощностью механизацию кластера в ТиНАО

сегодня в 14:47

Специалисты филиала «Россети Московский регион» — «Новая Москва» выдали мощность в размере 600 кВт для механизации строительства крупного кластера в Краснопахорском районе Москвы, передает пресс-служба филиала.

Уточняется, что для выдачи необходимой мощности специалисты выполнили строительство комплектной трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ с трансформатором 630 кВА.

Также специалисты смонтировали 420 м воздушной линии 10 кВ и проложили кабельную линию 10 кВ протяженностью 340 м, в том числе 220 м пройдены методом горизонтально направленного бурения.

В Краснопахорском районе возле поселка Спортбазы будет создан крупный строительный кластер. Компания ООО «Внуково Логистик» построит комплекс для производства строительных конструкций и материалов. Здесь будет трудоустроено более 2,8 тыс. человек. Суммарная мощность производства составит порядка 29,7 тыс. единиц продукции.