Россельхознадзор забраковал почти 600 тыс тонн зерна из ЯНАО

сегодня в 18:10

600 тыс тонн зерна, декларированного с нарушениями, выявили в ЯНАО

Управление Россельхознадзора по Ямало-Ненецкому, Ханты-Мансийскому автономным округам и Тюменской области выявило около 600 тысяч тонн зерна, при декларировании которого были допущены нарушения, сообщает «Север-Пресс» .

Как сообщается на официальном сайте контролирующего органа, за 2025 год было аннулировано 146 деклараций.

«Выявлено 146 фактов недостоверного декларирования партий зерна общим весом 598,6 тыс. тонн. По результатам контрольных (надзорных) мероприятий, проведенных без взаимодействия с контролируемыми лицами, управлением приняты решения о признании деклараций недействительными», — отмечается на сайте.

Основными причинами отзыва деклараций послужили исследования, проведенные с использованием устаревших стандартов, ошибки при оформлении необходимой документации и неполноценные испытания, в частности, отсутствие анализов на наличие остаточных пестицидов. Нарушителям вынесены предупреждения о недопустимости пренебрежения требованиями к качеству и безопасности зерновой продукции.

