Россельхознадзор не нашел документы на мясо в 463 шаурмичных Кубани

сегодня в 19:15

На Кубани Россельхознадзор нагрянул с проверкой в шаурмичные

Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело массовую проверку точек продажи шаурмы в Краснодарском крае. В результате специалисты зафиксировали многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, пишет «Царьград» .

Всего инспекция прошла на 670 предприятиях общепита, специализирующихся на приготовлении популярного стритфуда. В результате в 463 заведениях Россельхознадзор выявил факты отсутствия необходимых документов на используемое мясное сырье.

Как пояснили в ведомстве, вскрывшиеся факты создают серьезные риски для потребителей, поскольку качество и безопасность продукции достоверно не установлены.

Кроме того, транспортировка мясной продукции без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов может привести к распространению особо опасных заболеваний животных, таких как птичий грипп и африканская чума свиней.