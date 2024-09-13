Россельхознадзор не нашел документы на мясо в 463 шаурмичных Кубани
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Южное межрегиональное управление Россельхознадзора провело массовую проверку точек продажи шаурмы в Краснодарском крае. В результате специалисты зафиксировали многочисленные нарушения ветеринарного законодательства, пишет «Царьград».
Всего инспекция прошла на 670 предприятиях общепита, специализирующихся на приготовлении популярного стритфуда. В результате в 463 заведениях Россельхознадзор выявил факты отсутствия необходимых документов на используемое мясное сырье.
Как пояснили в ведомстве, вскрывшиеся факты создают серьезные риски для потребителей, поскольку качество и безопасность продукции достоверно не установлены.
Кроме того, транспортировка мясной продукции без соответствующих ветеринарных сопроводительных документов может привести к распространению особо опасных заболеваний животных, таких как птичий грипп и африканская чума свиней.