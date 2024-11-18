Росреестр Подмосковья заключил соглашение о взаимодействии с МФЦ и Роскадастром

Заключено трехстороннее соглашение о взаимодействии между управлением Росреестра по Московской области, ГКУ МО «Московский областной многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг» и филиалом ППК «Роскадастр» по Московской области. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

В соответствии с новым соглашением, особое внимание уделено вопросам эффективного взаимодействия ведомств в целях улучшения качества и доступности предоставления государственных услуг (с учетом актуальной логистики по информационному обмену между ведомствами), сокращения сроков обработки документов, внедрению новых подходов при работе с заявителями: — по государственному кадастровому учету недвижимого имущества и (или) государственной регистрации прав на недвижимое имущество и сделок с ним; по предоставлению сведений, содержащихся в едином государственном реестре недвижимости; по приему заявлений о предоставлении земельных участков в Арктической зоне Российской Федерации и на других территориях Севера, Сибири и Дальнем Востоке Российской Федерации.

«Сотрудничество МФЦ и Росреестра с 2022 года практически полностью перешло в цифровую плоскость. Это значительно ускорило процесс оказания услуг для заявителей и избавило нас от необходимости использовать бумажные документы. Новое соглашение поможет оптимизировать работу наших ведомств еще больше», — отметила директор ГКУ МО «Московский областной центр предоставления государственных и муниципальных услуг Галина Варганова.

Взаимодействие Подмосковного Росреестра с МФЦ повышает качество предоставления государственных услуг, сокращает сроки обработки документов, что делает процесс получения государственных услуг Росреестра более комфортным для граждан региона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что усилия работы властей на территории должны быть направлены на то, что беспокоит людей. На оперативных совещаниях обсуждаются актуальные вопросы, которые часто имеют сезонный характер.

«Усилия (властей — ред.) в то или иное время года должны быть направлены на то, что востребовано у людей, что их беспокоит», — считает Воробьев.