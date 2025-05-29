Росреестр Подмосковья поучаствовал в заседании по применению БПЛА для решения задач

Представители управления Росреестра по Московской области приняли участие в выставке — форуме «Пространственные данные: МИИГАиК — территория инноваций». На одной площадке собрались представители отрасли, федеральные органы исполнительной власти, а также иностранные делегации. Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Выставка-форум посвящена направлениям и перспективам реализации проектов технологического суверенитета РФ и направлена на формирование предложений по совершенствованию национальной политики в области пространственных данных и укреплению кадрового и технологического суверенитета.

В рамках выставочного пространства крупнейшие компании, занимающие лидирующие позиции в сфере пространственных данных, представляли свою деятельность.

Пространственные данные сегодня — основа принятия решений в области урбанистики, экологии, логистики, инфраструктурного развития и безопасности. Их значимость постоянно возрастает, а создание целостной научно-технологической экосистемы становится ключевым направлением государственной политики.

С учетом задач, поставленных в рамках программы «Национальная система пространственных данных» на выставке проведено пленарное заседание «Перспективные технологии в области беспилотных авиационных систем».

На заседании обсудили практическое применение беспилотных авиационных систем для решения государственных задач, вопросы правового регулирования использования беспилотников, совершенствование технологий, использование искусственного интеллекта и развитие кадрового потенциала отрасли.

Одним из ключевых направлений работы Росреестра является создание национальной системы пространственных данных, которая объединит пространственные данные по земле и недвижимости и обеспечит их доступность для граждан, государства и бизнеса. В этой работе широко задействованы беспилотники — инструмент, который позволяет комплексно обследовать территории и получать высокоточные ортофотопланы.

«В ведомстве беспилотники задействованы в формировании земельного банка для реализации инвестиционных и строительных проектов. С их помощью мы не только выявляем самые распространенные нарушения земельного законодательства (самозахваты и нецелевое использование земель), но также проводим мониторинг земель и исправляем реестровые ошибки. Это способствует обеспечению защиты прав собственности и вовлечению в экономический оборот неэффективно используемых земель», — отметил Владимир Бирюков, заместитель руководителя управления Росреестра по Московской области.

Росреестр ежегодно участвует в мероприятиях, проводимых в МИИГАиК. Эксперты управления Росреестра по Московской области проводят экскурсии, мастер-классы, презентации и лекции об основных функциях и роли ведомства в сфере государственного земельного надзора, а также знакомят с профессиональным геодезическим оборудованием, используемым специалистами в повседневной работе.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что перед властями региона в прошлом году стояла задача внедрить технологии искусственного интеллекта максимально во все сферы.

«Дело в том, что Московская область огромна. Как ты можешь управлять большими системами, не имея показатель, не применяя современный менеджмент? И искусственный интеллект — это лишь следующая история про технологии. Сначала мы все оцифровали — сколько работает МРТ, как учится ребенок, как записаться к врачу. Эта оцифровка дала нам большие данные. И эти большие данные человек не в состоянии обрабатывать», — сказал Воробьев.