Росреестр Подмосковья обследовал 248 пунктов геодезических сетей с начала года

Обследование пунктов государственных сетей осуществляется путем получения актуальной информации об их состоянии (о сохранности пункта, состоянии его центров (при наличии), наружных знаков (при наличии), внешнего оформления (при наличии), сохранности ориентирных пунктов и их центров (при наличии), а также о наличии прямой видимости на них). Об этом сообщает пресс-служба Мособлимущества.

Перед началом полевых работ по обследованию пунктов выполняется сбор и изучение материалов геодезической обеспеченности района работ, к которым относятся пространственные данные и материалы, включенные в федеральный фонд пространственных данных сведения о пунктах.

За период с января по сентябрь 2025 года специалистами Управления Росреестра по Московской области обследовано состояние 248 пунктов государственных сетей, из них 101 пункт государственной геодезической сети, 144 пункта государственной нивелирной сети и 3 пункта государственной гравиметрической сети. Обследование проводилось преимущественно на территории Волоколамского, Истринского, Клинского, Ленинского, Наро-Фоминского, Одинцовского, Рузского, Серпуховского, Богородского, Солнечногорского, Люберецкого, Раменского, Шаховского Красногорского округов.

Сотрудники Управления актуализируют сведения о состоянии пунктов государственных геодезических и нивелирных сетей в рамках государственной программы «Национальная система пространственных данных».

Основная цель обследования геодезических пунктов — это проверка состояния и оценка их пригодности для дальнейшего использования, так как пункты являются носителями координат, служащими для выполнения геодезических, землеустроительных и кадастровых работ.

Сведения о пунктах размещаются на федеральном портале пространственных данных (ФППД). Ведение федерального фонда пространственных данных, в том числе включение в него пространственных данных и материалов, их хранение и предоставление заинтересованным лицам, осуществляется публично-правовой компанией Роскадастр.

Для получения информации о пунктах государственной геодезической, нивелирной и гравиметрической сети необходимо авторизоваться в федеральной государственной информационной системе ЕЦП НСПД по ссылке: https://nspd.gov.ru/, раздел ГИС ФППД.

«Государственные геодезические пункты имеют важное значение, они относятся к федеральной собственности и находятся под охраной государства. В соответствии с действующим законодательством, правообладатели земельных участков, зданий либо сооружений, на которых они расположены, а также исполнители геодезических и картографических работ обязаны обеспечивать сохранность межевых, геодезических и других специальных знаков. Обо всех случаях повреждения или уничтожения геодезических пунктов необходимо информировать ППК „Роскадастр“», — отметил заместитель руководителя Управления Росреестра по Московской области.

