Роспотребнадзор закрыл кафе «Сюр бар» и «Ясно» в центре Москвы

Сотрудники Роспотребнадзора и Басманной прокуратуры проверили, как соблюдаются санитарно-эпидемиологические нормы и законодательство по защите прав потребителей в производственных помещениях ООО «Никини», сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Москве.

Данному ООО принадлежат заведения общепита «Сюр бар» и «Ясно», которые работают в Большом Трехсвятительском переулке, д. 2/1, стр. 8.

В даных кафе были выявлены грубые нарушения, например, при хранении пищевой продукции и продовольственного сырья. Кроме того, неправильно были настроены поточные процессы приготовления еды: сырье, готовые блюда и грязная посуда могли контактировать друг с другом.

Помещения и оборудование кафе — в крайне неудовлетворительном санитарно-техническом состоянии. Также отсутствуют дезинфицирующие средства для мытья посуды и уборки помещений.

Что касается персонала, то его не проверяли на наличие признаков инфекционных заболеваний. Еще у работников нет прививок от гепатита А и дизентерии.

Басманный райсуд принял решение приостановить работу заведений ООО «Никини» на 30 дней.