Роспотребнадзор разрешил купаться в 8 водоемах в Подмосковье

В Подмосковье разрешили купаться в 8 водоемах. Жителям региона нужно помнить, что отдыхать необходимо в строго установленных для этого местах, сообщает пресс-служба управления Роспотребнадзора по Московской области.

Горожанам разрешено купаться в озерах Белое (санаторий «Зеленая долина») и Исаакиевское в Ореховско-Зуевском городском округе. Также на территории округа разрешено отдыхать в карьерах «Амазонка», «Нажицы», «Золотые пески» и у водоемов Горский и Мечта.

Также для жителей Москвы и Подмосковья открыта специальная зона отдыха с пляжем «Тихая гавань» в Рузском городском округе. Она находится в деревне Лихачево на территории центра «Ветеран-Русь».

Согласно санитарным правилам, на пляжах должны быть раздевалки, общественные туалеты, урны и душевые кабины. Роспотребнадзор будет осуществлять контроль за местами отдыха на протяжении всего сезона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев проверил реализацию проекта благоустройства зоны отдыха «Южное озеро» в Черноголовке. Глава региона отметил, что проектом предусмотрен внушительный объем работ. Специалисты обустроят детские, спортивные площадки, теннисные корты, пешеходные и велодорожки, лыжно-беговую трассу, благоустроенную береговую линию с новыми пляжем, пирсами и смотровой площадкой.

«Установят новые светильники и камеры видеонаблюдения, чтобы жителям было небезопасно даже в темное время суток. Сейчас на объекте работает около 50 человек, планируется увеличить их количество. Подрядчик обещает завершить работы уже в середине июля», — заявил Воробьев.