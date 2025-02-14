Роспотребнадзор открыл московский ресторан «The Бык» после проверки

Роспотребнадзор заявил о возобновлении работы столичного ресторана «The Бык» на 2-й Брестской улице после проверки по факту отправления посетителя, сообщает пресс-служба ведомства.

«Возобновлена деятельность предприятия общественного питания „The Бык“ на 2-й Брестской улице», — говорится в сообщении.

Ранее специалисты Роспотребнадзора выявили нарушения санитарных норм в ресторане «The Бык» в центре Москвы, где отравился один из посетителей. Всего с реализации сняли 544 кг пищевой продукции.

Тверской районный суд Москвы приостановил деятельность заведения на 60 суток. Помещения ресторана были опечатаны.