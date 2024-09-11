Роспотребнадзор начал проверку нового детсада на улице Вокзальной в Подольске

В Подольске представители Роспотребнадзора проверяют новый детский сад на 250 мест для детей от 1,5 до 7 лет. После проверки учреждение заработает на полную мощность. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

«Готовим к открытию детский сад на улице Вокзальной. Проверка дошкольного учреждения Роспотребнадзором в процессе. Для нас и, уверен, родителей, важно, чтобы все санитарные нормы были соблюдены и малыши были в безопасности», — сказал глава городского округа Подольск Григорий Артамонов.

Ранее власти округа решили сложности технического характера, связанные с выносом тепловых сетей за пределы учреждения. Это был принципиальный вопрос, связанный с безопасностью малышей. Потребовалось время для монтажа трубопровода за пределами территории детского учреждения. После чего еще пришлось восстанавливать тротуар и парковку.

Дети уже набраны, педагоги обустраивают помещения 12 созданных групп. Дошкольное учреждение возводят по программе губернатора Московской области Андрея Воробьева.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.

«Школа, детский сад, поликлиника — без этого невозможно представить себе качественное пребывание в городе», — сказал Воробьев.