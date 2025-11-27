Роспотребнадзор до 5 декабря будет проводить горячие линии по профилактике ВИЧ

Все мировое сообщество 1 декабря 2025 года в очередной раз отмечает Всемирный день борьбы со СПИДом и проводит в этот день мероприятия, направленные на повышение осведомленности населения о ВИЧ-инфекции, способах ее распространения, методах предотвращения и возможностях лечения. Государственные, общественные и медицинские организации по всему миру в этот день проводят просветительские и диагностические мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора.

Так, надзорное ведомство с 24 ноября по 5 декабря текущего года будет проводить горячие линии по профилактике ВИЧ-инфекции, в проведении которой примут участие территориальные органы и подведомственные организации Роспотребнадзора

ВИЧ-инфекция относится к хроническим социально-значимым инфекционным заболеваниям. Вакцины, предохраняющие от заражения ВИЧ, отсутствуют. Неизлечимость заболевания и преимущественное распространение ВИЧ-инфекции среди трудоспособного населения приводят к повышению смертности, сокращению рождаемости, уменьшению продолжительности жизни населения, сокращению численности работающего населения, увеличению затрат на здравоохранение, оказывают многофакторное деструктивное воздействие на социальную и экономическую жизнь общества.

По данным глобальной статистики, к концу 2024 года в мире, благодаря осуществляемым мерам по противодействию эпидемии ВИЧ-инфекции, удалось достигнуть значительных успехов, включая спасение 26,9 млн жизней, сокращение на 40% числа новых случаев заражения ВИЧ в 2024 году по сравнению с 2010 годом (до 1,3 млн случаев), и на 54% — числа смертей, связанных со СПИДом за тот же период (до 630 тыс. случаев).

Снижение указанных показателей до исторического минимума за последние 30 лет достигнуто благодаря широкому доступу к профилактике и лечению заболевания. Во всем мире в 2024 году около 31,6 млн человек получали антиретровирусную терапию (АРТ), что составило 77% от всех 40,8 млн людей, живущих с ВИЧ (ЛЖВ).

В Российской Федерации, несмотря на отмечающуюся в последние 5 лет стойкую тенденцию стабилизации эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции, продолжает ежегодно регистрироваться более 50 тыс. новых случаев заболевания.

Согласно данным формы федерального государственного статистического наблюдения № 2 «Сведения об инфекционных и паразитарных заболеваниях», показатель заболеваемости ВИЧ-инфекцией в 2024 году составил 36,08 на 100 тыс. населения, что на 9,9% ниже по сравнению с 2023 годом (26,24) и на 31,4% ниже по сравнению со среднемноголетним показателем за 2012–2023 годы. Пораженность ВИЧ-инфекцией в 2024 году составила 831,4 на 100 тыс. населения России и в связи с пожизненным характером заболевания она продолжала увеличиваться.

Показатель пораженности ВИЧ-инфекцией, превышающий среднее значение по стране, отмечен в 25 субъектах РФ. Наиболее высокие показатели заболеваемости ВИЧ-инфекцией продолжают регистрироваться в регионах Сибири, Урала и Приволжья. В эпидемический процесс ВИЧ-инфекции постепенно включаются сельское население и население ранее мало затронутых заболеваемостью регионов. В последние годы в Российской Федерации ВИЧ-инфекция выявляется преимущественно среди населения наиболее активного трудоспособного возраста. Так в 2024 году 35,1% от всех новых случаев ВИЧ-инфекции выявлены у россиян в возрасте 40-49 лет, 33,5% — в возрасте 30-39 лет.

Число обследований населения России на ВИЧ инфекцию постоянно растет и составило в 2024 году 52 млн (в сравнении с 2014 годом рост на 83,6%). Вместе с тем, анализ структуры обследованных контингентов показывает, что доля населения, относящегося к группам повышенного риска заражения ВИЧ (потребители наркотиков, мужчины нетрадиционной ориентации и др.), среди обследованных снижается и в 2024 году составляла лишь 2,4%, что свидетельствует о недостаточном охвате тестированием лиц из групп риска, которые, не зная о своем заражении, продолжают распространять ВИЧ.

Наркопотребители внесли ключевой вклад в активное распространение ВИЧ-инфекции в России и остаются «ядерной» группой и резервуаром ВИЧ-инфекции в настоящее время. Внутри этой популяции распространение инфекции продолжается, а также осуществляется переход эпидемии в общую популяцию через половых партнеров наркопотребителей. Среди инфицированных ВИЧ, впервые выявленных в 2024 году, около 80,9% сообщали только о гетеросексуальных контактах, о внутривенном употреблении наркотиков — 14%, не менее 3,8% новых случаев заражения приходилось на мужчин нетрадиционной ориентации.

ВИЧ-инфекция продолжает оставаться крайне актуальной для здравоохранения РФ. Для дальнейшего снижения заболеваемости ВИЧ-инфекцией необходимо усилить мероприятия по профилактике заражения, как среди гетеросексуального населения, так и в группах повышенного риска заражения, принять меры по привлечению к диспансерному наблюдению и лечению всех зарегистрированных ВИЧ-инфицированных лиц.

В текущем году тема Всемирного дня борьбы со СПИДом — «От вызовов — к преобразованиям в ответе на ВИЧ». 1 декабря 2025 года еще одна важная возможность продемонстрировать приверженность стран и сообществ к защите достигнутых успехов и продвижению ответных мер реагирования на распространение ВИЧ.