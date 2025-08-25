Рособрнадзор вынес предупреждения 16 вузам о риске нарушений стандартов

сегодня в 21:09

Рособрнадзор направил предупреждения 16 российским вузам, среди которых НИУ ВШЭ, МИСИС, Пермский и Омский университеты, с требованием обеспечить соблюдение обязательных образовательных стандартов, сообщает «Царьград» .

Рособрнадзор уведомил 16 высших учебных заведений о необходимости строго соблюдать обязательные требования в сфере образования. В список вошли Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики», Московский институт стали и сплавов, Пермский политехнический университет, Омский государственный университет путей сообщения и Государственный морской университет имени адмирала Ф. Ф. Ушакова.

Ведомство объявило предостережения о недопустимости нарушений стандартов и предложило вузам принять меры для их соблюдения в рамках федерального государственного контроля.

Рособрнадзор подчеркнул, что предупреждения направлены на предотвращение возможных нарушений и повышение качества образовательных программ. Ведомство продолжит мониторинг исполнения требований в указанных университетах.