В Ногинске прошел поэтический марафон в библиотеке Пушкина

Поэтический марафон «Союз волшебных звуков» прошел 4 июня в Центральной библиотеке имени А. С. Пушкина в Ногинске Богородского округа. Жители разных поколений читали произведения Александра Пушкина, стихи о поэте и собственные сочинения, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Участники марафона исполнили вслух строки из произведений Пушкина, а также представили стихи других авторов, посвященные классику русской литературы. Зрители поддерживали юных чтецов — Всеволода Спирина, Веру Ковалеву, Веру Опрышко, Ирину Промыслову и Варвару Федину. Свои произведения, навеянные творчеством поэта, представил участник ЛИТО «Лира» Николай Шимко.

Атмосферу пушкинской эпохи дополнили романсы из кинофильма «Станционный смотритель» в исполнении Ксении Кирсановой. Педагог театрального отделения Ногинской детской школы искусств Светлана Аникина прочитала наизусть отрывок из «Евгения Онегина».

В рамках мероприятия подвели итоги творческого конкурса «Поздравь любимую библиотеку!», приуроченного к Общероссийскому дню библиотек. Директор Центральной библиотеки Елена Пронина вручила детям и взрослым благодарственные письма, сладкие подарки и книги.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что власти региона понимают, как важны Дома культуры в маленьких населенных пунктах, особенно закрытых. Он отметил важность творческого развития детей региона.

«Точек притяжения здесь не так много, и ДК становятся местами развития, занятий творчеством, хобби, отдушиной от повседневного быта, рутины. А иногда и местом для общего сбора — просмотра концертов, проведения творческих вечеров», — заявил Воробьев.