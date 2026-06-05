Завод спецкабелей Подольска подписал соглашение с МГТУ Баумана

НПО «Подольский завод специальных кабелей» заключило стратегическое соглашение о сотрудничестве с МГТУ имени Н. Э. Баумана на Петербургском международном экономическом форуме. Партнерство предусматривает подготовку и переподготовку кадров для предприятия в Подольске, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Соглашение предполагает создание полного цикла работы с кадрами. Студенты ведущего технического вуза страны смогут проходить практику и стажировки на реальных проектах ПЗСК, а действующие специалисты завода — повышать квалификацию и проходить переподготовку в МГТУ имени Н. Э. Баумана.

Инженеры предприятия будут читать лекции и помогать студентам в подготовке дипломных работ. Это позволит выпускникам решать конкретные производственные задачи, связанные с деятельностью завода.

Продукция подольского предприятия применяется в арктических проектах, аэрокосмической отрасли и нефтехимии. В администрации подчеркнули, что сотрудничество направлено на достижение технологического суверенитета страны и подготовку нового поколения инженеров для промышленности Подольска и России.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что область активно инвестирует в образование, в частности, в лаборатории, кластеры, в интеграцию с университетами. Например, в регионе развивается проект «Предшкола».

«Мы инвестируем в образование и в лаборатории, и в образовательные кластеры, в интеграцию с университетами, потому что, когда школа интегрирована в университет, это еще более высокое качество образования для наших детей», — сказал Воробьев.