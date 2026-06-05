Аграрии Волоколамского округа начали заготовку кормов

Сельхозпредприятия Волоколамского округа приступили к заготовке кормов на текущей неделе. Одним из первых работы начало ООО «Агрохолдинг-Авангард», которое заготавливает сенаж из озимой ржи на площади 329 гектаров, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

С начала недели специалисты ООО «Агрохолдинг-Авангард» ведут заготовку сенажа из озимой ржи на полях возле деревень Кашино и Стеблево. По словам исполнительного директора предприятия Владислава Акулова, эта культура позволяет раньше сформировать кормовую базу и отличается высокой питательной ценностью.

В этом году хозяйство планирует заготовить около 4 тыс. тонн сенажа из озимой ржи. Всего под озимые кормовые культуры отведено 600 гектаров, а общий объем заготовки составит от 6 до 8 тыс. тонн.

После завершения работ на озимых аграрии перейдут к заготовке сенажа из многолетних трав на площади 1,5 тыс. гектаров. Кроме того, предприятие выращивает кукурузу на 1 тыс. гектаров для последующей заготовки силоса.

«Своевременная заготовка кормов — важная часть подготовки животноводческих хозяйств к осенне-зимнему периоду и залог стабильной работы предприятий агропромышленного комплекса. Заготовку кормов начали и другие аграрии нашего округа», — отметила глава Волоколамского муниципального округа Наталья Козлова.

Она подчеркнула, что формирование прочной кормовой базы напрямую влияет на устойчивость работы предприятий АПК.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что успех подготовки к осенне-зимнему периоду состоит из контроля состояния котельной, качественно подготовленных сетей и готовности домов.

«Как мы знаем, успех состоит из трех слагаемых: первое — это состояние котельной и ее бесперебойное электроснабжение, второе — качественно подготовленные сети как большого диаметра, так и меньшего диаметра. Именно поэтому во многих городах жители могут наблюдать значительные работы по обновлению инфраструктуры, и здесь очень важно, чтобы мы держали руку на пульсе», — сказал Воробьев.

Он добавил, что третье слагаемое — это готовность домов.