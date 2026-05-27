Рособрнадзор назвал правила проведения ЕГЭ в 2026 году

Основной период ЕГЭ стартует 1 июня. Рособрнадзор разъяснил, какие предметы и вещи разрешено приносить на экзамен, а также какие нарушения грозят аннулированием результатов, сообщает «ФедералПресс» .

Для допуска в пункт проведения экзамена необходим паспорт. При его отсутствии личность подтверждают письменно, уточнили в ведомстве.

С собой разрешено взять черную гелиевую ручку, воду без этикетки и небольшой перекус — например, шоколад или печенье. Упаковку проверят на наличие подсказок. Лекарства допускаются без коробок и при наличии справки. Возможны слуховые аппараты, глюкометры и другие медустройства — при заранее оформленных особых условиях.

На ряде предметов разрешены дополнительные материалы: на математике — линейка, на физике — линейка и непрограммируемый калькулятор, на химии — калькулятор, таблицы выдаются в аудитории. На биологии и географии можно принести непрограммируемый калькулятор. На информатике и иностранных языках используют технику пункта без доступа в интернет.

Запрещены телефоны, средства связи, фото- и аудиотехника, шпаргалки. Нельзя переговариваться, выносить черновики и задания, покидать аудиторию без сопровождения.

Перед входом установлены металлодетекторы. Организаторы не вправе досматривать участников, но могут попросить убрать запрещенный предмет. При отказе возможен недопуск. За нарушение правил участника удалят, а результаты аннулируют. По обязательным предметам пересдача возможна в дополнительный период, по выбору — только через год.

В спорных ситуациях участник вправе подать апелляцию через организатора.

