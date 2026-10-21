Росмолодежь принимает заявки на Премию «Время молодых»

В рамках конкурсного отбора соискатели представят результаты работы с молодыми людьми, действующие проекты и инициативы, а также потенциал дальнейшего развития молодежной среды. Определение города-победителя пройдет с учетом оценки экспертного жюри и результатов народного голосования, сообщили в Росмолодежи.

В связи с этим Росмолодежь просит обратить особое внимание на участие административного центра субъекта Российской Федерации в номинации «Молодежная столица России», обеспечить проработку возможности его выдвижения, а также оказать необходимое содействие в подготовке конкурсной заявки и информационном сопровождении участия города.

С 12 октября 2026 года начнется прием заявок на участие в других номинациях Премии. В связи с высокой социальной значимостью Премии просит поддержать участие представителей субъекта Российской Федерации, оказать информационную поддержку заявочной кампании среди заинтересованных организаций, муниципальных образований, молодежных объединений и профессиональных сообществ региона.

Отдельно просит обеспечить проведение мероприятий субъекта Российской Федерации, посвященных подведению итогов работы с молодежью в 2026 году, в едином стиле Премии.

При формировании содержательной программы региональных итоговых мероприятий просит предусмотреть признание и публичное представление достижений людей и команд разных профессиональных и общественных сфер, внесших значимый вклад в работу с молодыми людьми и развитие региона: специалистов по работе с молодежью, педагогов и наставников, добровольцев, представителей предприятий и бизнеса, общественных организаций и молодежных объединений, культуры и медиа, спорта, государственной и муниципальной службы, а также представителей других направлений. Такой подход позволит сформировать единое содержательное и визуальное пространство Премии на федеральном и региональном уровнях.

Материалы по Премии доступны по ссылке: disk.yandex.ru/d/O_gxIHbrZ-ak-A. Содержимое диска будет регулярно пополняться.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в Подмосковье работают над тем, чтобы наполнять афишу мероприятий, с вниманием относятся к организации отдыха. Он отметил, что на сайте welcome.mosreg.ru каждый может с легкостью найти то, что понравится именно ему.