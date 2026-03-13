«Роскосмос»: высоту орбиты МКС подняли более чем на 1 км

Орбита Международной космической станции (МКС) была увеличена на 1,1 км благодаря грузовому кораблю «Прогресс МС-32», сообщает пресс-служба госкорпорации «Роскосмос».

«Сегодня в 19:58 мск включились двигатели „Прогресса МС-32“, проработали 634,7 секунд, выдав импульс величиной 0,62 м/с», — говорится в сообщении.

В «Роскосмосе» добавили, что к настоящему моменту средняя высота орбиты МКС составила 421,54 км над поверхностью Земли.

Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Баканов рассказал, какое будущее ждет МКС к 2030 году. Станция работает с 1998 года.

