«Роскосмос» в канун 8 Марта показал космические цветы

Фотографы космических объектов запечатлели удивительные туманности, напоминающие цветочные композиции и расположенные за тысячи световых лет от Земли. «Роскосмос» показал необычные цветы в канун Международного женского дня в своем официальном Telegram-канале .

Среди снимков — туманность под названием «Тюльпан», представляющая собой светящееся водородное облако в области созвездия Лебедя. Другой объект, «Розетка», выглядит как настоящий космический цветок, протянувшийся более чем на сто световых лет, где в данный момент формируются молодые звезды.

Астрофотографы также засняли туманность «Ирис», которая светится голубым цветом благодаря межзвездной пыли. Кроме того, в объектив попала туманность «Сердце» — масштабная зона, где активно образуются звезды. Рядом с ней находится туманность «Душа», которая соединена с соседней газовыми потоками, и обе они имеют общую историю звездного формирования.

Молодые горячие звезды своим излучением воздействуют на водород, который начинает излучать характерное розовое свечение, образуя космические структуры, напоминающие цветы. В областях, визуально похожих на изящные лепестки, происходят интенсивные процессы, связанные с гравитационным сжатием материи и рождением новых звезд.

