сегодня в 20:38

«Роскосмос» поздравил россиян с Рождеством снимком города Вифлеем из космоса

В честь светлого праздника Рождества Христова госкорпорация «Роскосмос» поделилась уникальным снимком города Вифлеем, который сделан спутником «Ресурс-П», говорится в официальном Telegram-канале компании.

Древний Вифлеем, известный как город Рождества, предстал перед россиянами в современном спутниковом изображении, сделанном аппаратом «Ресурс-П».

Уже более 16 веков верующие стекаются к главной святыне города — величественной Базилике Рождества Христова, где непрерывно проводятся богослужения. Этот священный храм, воздвигнутый в четвертом столетии над местом появления на свет Спасителя, является жемчужиной западного побережья Иордана.

Сотрудники «Роскосмоса» поздравили жителей страны со светлым праздником.

Ранее президент России Владимир Путин посетил две церковные службы в Москве. На одну из служб вместе с главой государства пришли участники специальной военной операции.