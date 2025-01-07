Путин встретил Рождество вместе с бойцами СВО и активистами

Президент РФ Владимир Путин встретил праздник Рождества Христова вместе с участниками СВО, волонтерами, а также их семьями, сообщает РИА Новости .

В богослужении вместе с главой государства приняли участие ветеран СВО Иван Багров с племянницей, боец СВО Василий Плохих с женой и детьми, 10-летняя волонтер Ариана Барановская с мамой.

Российский лидер встретил Рождество в храме Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.

Также он побывал в Храме Христа Спасителя, где патриарх Московский и Всея Руси Кирилл освятил нательные кресты для бойцов СВО. на которые нанесут инициалы президента России.