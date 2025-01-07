Патриарх Кирилл освятил нательные кресты для военнослужащих в зоне СВО

На нательные кресты для бойцов СВО нанесут инициалы президента России

На нательные кресты для бойцов СВО нанесут инициалы президента России Владимира Путина, их освятил патриарх Московский и Всея Руси Кирилл, сообщает РИА Новости .

Путин поздравил Патриарха с Рождеством Христовым и попросил его освятить нательные кресты и иконки, которые были выложены алтаре храма Христа Спасителя.

Глава государства попросил, чтобы на отдельных звеньях цепочек к крестам были выгравированы инициалы президента РФ, рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Ранее российский лидер прибыл в Храм Христа Спасителя. Рождество Путин встретил в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве вместе с бойцами спецоперации, волонтерами и их семьями.