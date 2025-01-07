Путин во время рождественской службы прибыл в храм Христа Спасителя
Путин встретился с патриархом Кириллом
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Президент России Владимир Путин во время рождественской службы прибыл в храм Христа Спасителя и встретился с патриархом Кириллом, сообщает РИА Новости.
Ранее глава государства встретил Рождество в храме великомученика Георгия Победоносца на Поклонной горе в Москве.
Российский лидер также поздравил православных христиан, всех граждан России, празднующих Рождество Христово.
Он особо отметил созидательную роль РПЦ в единении народа, сбережении исторической памяти.