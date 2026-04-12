«Роскосмос» начал принимать заявки от желающих стать космонавтами

Государственная корпорация «Роскосмос» запустила на портале Госуслуг прием заявок для участия в отборе в отряд космонавтов. Подать заявку можно до 30 июня 2026 года.

К кандидатам предъявляется ряд требований. Претендент должен иметь российское гражданство, а его возраст не должен превышать 35 лет. Также установлены ограничения по росту — от 150 до 190 сантиметров — и весу: от 50 до 90 килограммов.

Помимо этого, обязательным условием является наличие высшего образования — степени специалиста или магистра — по одной из специальностей из утвержденного перечня. При этом стаж работы по профессии должен составлять не менее трех лет.

Для того чтобы попасть в отряд космонавтов, кандидату необходимо соответствовать ряду требований. В частности, претендент должен владеть одним из иностранных языков — английским, французским, немецким, испанским или итальянским. Помимо этого, обязательным условием является крепкое здоровье, хорошая физическая форма и психологическая устойчивость.

Отбор проходит в несколько этапов. Сначала желающим необходимо подать заявку через портал Госуслуг и предоставить медицинские документы. После этого претенденты ожидают приглашения на очный отбор в Центр подготовки космонавтов.

На очном этапе кандидатов ждут повторное медицинское обследование, собеседование, а также проверка физической подготовки и профессиональных знаний.

После успешного прохождения отбора кандидату предстоит подписать трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и начать тренировочный процесс. До этого момента необходимо дождаться вердикта межведомственной комиссии.

