«Роскосмос» 7 сентября направит спецрейс для желающих увидеть затмение

«Роскосмос» 7 сентября запустит спецрейс, на котором пассажиры смогут увидеть вблизи лунное затмение. Луна окажется скрыта тенью Земли на протяжении около полутора часов, сообщает пресс-служба « Роскосмоса ».

Полет будет проходить на высоте 10 километров. Увидеть луну с более близкого расстояния можно только с Международной космической станции.

Помимо затмения, пассажиры рейса понаблюдают и за северным сиянием. Самолет вылетит из Москвы и направится в сторону Полярного круга.

Явление будут комментировать астрономы Владимир Сурдин, Станислав Короткий и действующий космонавт «Роскосмоса».

Полет начнется 7 сентября в 19:00. Он будет длиться четыре часа. Во время полета самолет садиться на землю не будет.