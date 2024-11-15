Роскомнадзор заблокировал почти 230 тыс страниц с запрещенным контентом в III квартале

По данным Московской области, в III квартале этого года Роскомнадзор совместно с профильными ведомствами удалил и заблокировал почти 230 тыс. материалов, сайтов и их отдельных страниц с запрещенной законом информацией. При этом 189 тыс. страниц заблокировано на основании судебных решений, а 39,5 тыс. — в ходе рабочего взаимодействия с администрациями социальных сетей. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления региональной безопасности Московской области.

Число заблокированных материалов, содержащих фейки о Вооруженных Силах РФ выросло в 3 квартале до 8,6 тыс.

При этом снизилось число заблокированного контента экстремистского и террористического характера — до 13,4 тыс.

Увеличилось число заблокированных материалов, содержащих пронаркотический контент до 32,2 тыс.

В Подмосковье проблема противоправных наркотических ресурсов решается через центр управления регионом. Сейчас работает понятная схема: гражданин направляет жалобу в Добродел, после чего запускается отработанный алгоритм, который позволяет оперативно удалить надпить и направить информацию для блокировки в Роскомнадзор.

Борьба с киберугрозами — сложная и всегда актуальная задача. Эксперты усердно трудятся над обнаружением и предотвращением новых угроз. Их цель — обеспечить безопасность сетей, защитить пользователей от финансовых потерь и утечки конфиденциальной информации. Специалисты регулярно информируют операторов связи о выявленных уязвимостях и предоставляют рекомендации по их устранению.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.