Роскачество выявило плесень и дрожжи в памперсах Joonies

Плесень, дрожжи и проблемы с кислотностью среды нашли в детских подгузниках после того, как Роскачество исследовало 21 бренд памперсов до 20 кг, сообщает SHOT.

Подгузники Joonies не соответствуют единым санитарно-эпидемиологическим требованиям, именно в них обнаружили дрожжи и плесень. Их число может расти и провоцировать местное воспаление и раздражение. В среднем подгузники стоят 1,3 тыс. рублей за упаковку.

В памперсах YokoSun выявили проблемы с кислотностью среды. Подгузники от бренда Pampers, по результатам исследования, отлично удерживают влагу и даже опережают в этом плане единые требования.

По данным Роскачества, лучшими стали памперсы от бренда Mepsi, у них не нашли ни одного несоответствия.