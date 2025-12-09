Роскачество перечислило лучшие российские игристые вина 2025 года

Лучшими белыми брютами из классических вин посчитали: «Brut d’Or Блан де Блан» 2021 года («Абрау-Дюрсо»), «Brut d’Or Блан де Нуар» 2021 года («Абрау-Дюрсо») и «Блан де Блан» 2019 года («Фанагория»). Из вин, созданных по методу Шарма, то есть, с использованием резервуара, лидерские позиции заняли: «Квинтэссенция рислинг зект касание» 2024 года («Мысхако»), «Пар ла Мер. Пино Блан» 2024 года («Шато Тамань») и «Артэ Просека» 2024 года («Аристов»).

Лучшими розовыми брютами в классическом методе оказались: Пино Нуар 2020 года («Новый Свет»), «Империал Кюве» 2022 года («Абрау-Дюрсо») и «Розе» 2021 года («Гунько Вайнери»). Среди вин, изготовленных по методу Шарма, специалисты отметили: «Пар ла Мер. Пино Нуар» 2024 года («Шато Тамань»), «Рутсток Кобер» 2024 года («Мысхако») и «Эндемы. Пино Нуар» 2024 года («Дербент Вино»).

В числе белых полусладких игристых вин лучшими посчитали: «Мускат» 2024 года («Винодельня № 78»), «Граф Воронцов» 2024 года и «Брюле. Кюве» 2024 года («Фанагория»). Среди розовых полусладких лучшим по классическому методу посчитали шампанское 2022 года изготовителя «Новый Свет». По методу Шарма лидером стало «Москато» 2024 года («ЗБ вайн») и игристое вино 2024 года «Инкерман».

