Роскачество нашло опасную бактерию в популярных купатах

Специалисты Роскачества исследовали мясные изделия от различных производителей и нашли в них опасную бактерию, антимикробный препарат и незаявленный стабилизатор каррагинан, сообщает Mash .

В купатах от «Мясницкого ряда» были обнаружены листерии. Эти бактерии могут вызвать опасную для беременных, новорожденных, пожилых и людей с ослабленным иммунитетом инфекцию. Они также способны поразить нервную систему, репродуктивные органы, стать причиной менингита, энцефалита. В итоге все это может привести к летальному исходу.

В купатах «Останкино» специалисты обнаружили сульфаниламид. Это антимикробный препарат, который в больших дозах способен вызвать аллергию, тошноту, рвоту, неврит и проблемы с почками.

Кроме того, в колбасках и купатах компаний «Ближние горки», «Слово мясника», «Ашан», «Мясницкий ряд» и «Рестория» был выявлен незаявленный каррагинан. Это стабилизатор, он в больших дозах может привести к воспалению кишечника, разрушению слизистой, вздутию, язве и нарушить метаболизм сахара в организме.

Теперь по итогам проверки в «Мясницком ряду» проведут внеплановую проверку Россельхознадзора. В компании пообещали исправить все выявленные нарушения, цех, где производилась продукция, продезинфицирован.

Еще выездные проверки провели в «Останкине». Компания получила предостережения и штраф, а также было принято решение о прекращении действия декларации о соответствии на выпуск продукции.

Все остальные указанные производители по результатам данной проверки заявили, что всю информацию изучат, с поставщиками поговорят, проведут исследования продукции.