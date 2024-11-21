Роскачество: более 80% меда в России является фальсифицированным

Роскачество: мед в России является фальсификатом в более чем 80% случаев

Роскачество проверило 21 марку меда из разных российских регионов и магазинов. По итогам исследования выяснилось, что 17 из них являются фальсифицированными, а обязательным требованиям соответствуют только 4 марки, сообщает пресс-служба ведомства.

Для исследования эксперты покупали мед, произведенный в разных российских субъектах, в том числе на Кубани, Урале и в Московской области. Изучалось также качество восьми собственных торговых марок.

Продукт покупали в популярных торговых сетях и ведущих маркетплейсах. Цена на момент закупки — от 19,99 рубля до 103,7 рубля за 100 граммов.

Продукт исследовали по 16 показателям — достоверность маркировки, качество и безопасность.

В ходе исследования выяснилось, что в некоторые виды меда добавляли глюкозно-фруктозный сироп, другие же оказались с примесью сахарного сиропа или малым содержанием пролина, что тоже не соответствует ГОСТу. В 11 видах продукции диастазное число также не соответствовало установленным нормативам.

«Также важно, чтобы в меде было больше фруктозы и меньше глюкозы. Если же глюкозы больше, чем фруктозы, то это может свидетельствовать о подкормке пчел сахарным сиропом», — добавили в Роскачестве.

Таким образом, из 21 торговой марки обязательным требованиям соответствует продукция только 4 марок.