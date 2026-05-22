Росгвардия проверяет лагеря Подмосковья перед летом

Сотрудники Росгвардии проводят комплексные проверки детских оздоровительных лагерей в Подмосковье перед началом летнего сезона. Специалисты оценивают организацию охраны, техническое оснащение и готовность персонала к чрезвычайным ситуациям, сообщает пресс-служба росгвардии московской области.

Инспекции проводят сотрудники Главного управления Росгвардии по Московской области. Они проверяют эффективность охраны объектов, предназначенных для детского отдыха, и соответствие оборудования требованиям безопасности. Особое внимание уделяют системам видеонаблюдения, контролю периметра, входов в здания и зон активного отдыха.

Специалисты также оценивают исправность охранной и тревожной сигнализации, включая кнопки экстренного вызова Росгвардии. Дополнительно сотрудники вневедомственной охраны осматривают ограждения по периметру — проверяют их целостность, высоту и отсутствие проломов или лазов.

Важной частью работы стала оценка готовности персонала к действиям в нештатных ситуациях. Проверяются инструкции и алгоритмы реагирования, а также схемы взаимодействия с экстренными службами. Подразделения лицензионно-разрешительной работы контролируют наличие у охранников удостоверений, медицинских справок и документов о профессиональной подготовке.

В течение всего летнего сезона под охраной Росгвардии будут находиться более 100 лагерей. Это позволит обеспечить постоянный контроль обстановки и оперативное реагирование на возможные угрозы.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что все детские лагеря на территории региона должны активно задействоваться в летнем отдыхе.

«Наша задача максимально внимательно отнестись ко всему, что связано с летним отдыхом. <…> Также все летние лагеря, которые мы подготовили, также должны максимально активно быть задействованы в отдыхе», — сказал он.