Росгвардия провела урок мужества в Дмитрове Подмосковья

Урок мужества для активистов молодежного центра «Квартал» прошел в Дмитрове в рамках 10-летия Росгвардии и 215-летия войск правопорядка. Занятие провел представитель местного отдела вневедомственной охраны, сообщает пресс-служба росгвардии Московской области.

Представитель Дмитровского отдела вневедомственной охраны Главного управления Росгвардии по Московской области рассказал участникам встречи об истории создания и задачах войск национальной гвардии России. Он также напомнил о подвигах военнослужащих при исполнении служебного долга и подчеркнул значение соблюдения законности и правопорядка.

Особое внимание спикер уделил примерам героизма и самоотверженности личного состава, в том числе при участии в специальной военной операции и контртеррористических мероприятиях.

В ведомстве отметили, что такие встречи расширяют кругозор молодежи и способствуют укреплению взаимодействия между Росгвардией и подрастающим поколением.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев попросил участников военной спецоперации, вернувшихся в Подмосковье, выступать перед школьниками и отвечать на их вопросы.

«Мы сейчас и ордена по поручению президента начали вручать в школах—в присутствии детей. Очень много вопросов (у школьников — ред.)», — отметил Воробьев.