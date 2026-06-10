Росгвардия провела урок мужества для школьников в Долгопрудном

Сотрудники Росгвардии 10 июня провели урок мужества для детей из летнего лагеря школы № 11 в Долгопрудном. Ребятам рассказали о службе и показали экипировку и оружие, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Представители ведомства познакомили школьников со своей работой, рассказали о мерах обеспечения безопасности страны и повседневных обязанностях сотрудников. На территории школы они организовали выставку амуниции и оборудования, где все экспонаты можно было рассмотреть и подержать в руках.

Дети активно задавали вопросы о весе шлемов, защитных свойствах экипировки и устройстве оружия. Сотрудники отвечали подробно и с юмором, объясняя, как используются средства защиты и в каких условиях проходит служба.

«Дети младшего и среднего школьного возраста — самая любознательная и при этом самая уязвимая часть общества, — отметил старший прапорщик полиции Андрей Прохоров. — Поэтому важно просвещать их и рассказывать о возможных опасностях и способах защиты. Эта работа ведется Росгвардией в плановом порядке».

По словам организаторов, встреча прошла в дружелюбной атмосфере и оставила у школьников яркие впечатления. Ребятам особенно понравилась возможность примерить шлемы и бронежилеты и подержать в руках стрелковое оружие.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что обеспечение безопасности школьников на протяжении всего учебного года — всегда под вниманием.

«У нас 1 млн 87 тыс. ребят пошли в школу. Обеспечение безопасности и в первый день учебы, и на протяжении всего учебного года всегда остается под нашим вниманием. Мы понимаем, насколько важна слаженность действий», — заявил Воробьев.